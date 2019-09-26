 
مباشر

بكين: تعاوننا مع طهران مشروع وقانوني

أخبار العالم

بكين: تعاوننا مع طهران مشروع وقانوني
Reuters JK
العلمان الأمريكي والصيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgbl

نددت وزارة الخارجية الصينية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات وأفراد صينيين تتهمهم بنقل النفط من إيران في انتهاك للقيود التي تفرضها واشنطن على طهران.

إقرأ المزيد
واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على أفراد وشركات من الصين
واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على أفراد وشركات من الصين

وقال المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ، إن تعاون الصين مع إيران "مشروع وقانوني".

وكانت واشنطن قد فرضت يوم الثلاثاء المنصرم عقوبات مرتبطة بإيران على أفراد وكيانات وشركات من الصين، شملت شركة "كوسكو" للشحن البحري وشركة "كونكورد" الصينية للبترول.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة أفراد وستة كيانات من الصين في قائمة عقوباتها، لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران، تشمل صادراتها من النفط، مصدر الدخل الرئيس لطهران، وتحاول واشنطن من خلال العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناسا توقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار مع لوكهيد مارتن للعودة إلى القمر