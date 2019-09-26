رئيس القائمة العربية المشتركة يكشف "تكتيك" غانتس ضد نتنياهو

كشف رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة ليل أمس الأربعاء، الكثير من الأحداث التي رافقت عملية المفاوضات قبيل تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وقال عودة عبر "فيسبوك"، إن حزب "أزرق" أبيض" بزعامة بيني غانتس، طلب منه تأييد 10 أصوات فقط وليس 13 (عدد نواب القائمة العربية) لكي يتم تكليف بنيامين نتنياهو أولا بتشكيل الحكومة.

وأضاف أن حزب غانتس طلب منه ذلك، لأنه أراد أن توكل مهمة تشكيل الحكومة أولا إلى نتنياهو، ومن ثم إلى غانتس بعد أن يفشل نتنياهو، لأنه لا يريد الذهاب إلى انتخابات ثالثة، وبالتالي فإن كل المؤسسات السياسية والدستورية في إسرائيل ستضغط كي ينجح غانتس في تشكيل حكومة.

وأكد عودة أن موقف القائمة العربية المشتركة مبدئي، وينطلق من "مصلحة شعبنا وإسقاط نتنياهو"، داعيا "أزرق أبيض" إلى اللجوء إلى حلفائه الطبيعيين من الأحزاب للعب التكتيكات السياسية، ومشددا على أنه ضد هذه المغامرة.

وفي هذا السياق، أعرب عودة عن خشية حقيقية من تمكن نتنياهو في ظل مغامرة غانتس السياسية من تشكيل الحكومة، وقال: "إن شخصا أمامه إما السجن وإما رئاسة الحكومة، سيعمل كل ما أمكن للنجاح وتشكيل الحكومة".

وشدد عودة على أنه يرفض طلب حزب "أزرق أبيض"، داعيا أعضاء القائمة العربية المشتركة إلى عدم الاستجابة لدعوة غانتس، والتصويت ككتلة واحدة من 13 عضوا باتجاه الهدف المبدئي القاضي بإسقاط نتنياهو.

وعن المرحلة المقبلة، توقع عودة أن يعلن نتنياهو سريعا وخلال 5 أيام عن فشله في تشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، قد كلف مساء أمس الأربعاء نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

المصدر: RT