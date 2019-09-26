وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والسعودية يبحثان هجمات أرامكو

بحث وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والسعودية في نيويورك التوترات الإقليمية عقب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا أكدت مجددا على موقف كوريا الجنوبية الذي يدين بشدة هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة على منشآت النفط السعودية باعتبارها تهديدا لإمدادات الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي، وتعهدت بمشاركة سيئول النشطة في الجهود المشتركة لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أعربت وزيرة الخارجية خلال المحادثات مع نظيرها السعودي، عن ارتياحها لأن العلاقة الثنائية الودية أدت إلى تطورات في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واعتبرت كانغ أن كوريا الجنوبية هي الشريك الأفضل للسعودية في تحقيق سعيها نحو التنويع الصناعي بهدف تقليل اعتمادها على صادرات النفط الخام ، وقالت إن الجانبين اتفقا على العمل سويا في مجالات مثل الطاقة النووية التجارية، حسبما ذكرت الوزارة.

وجاء اجتماعهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقب زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيئول في شهر يونيو الماضي، حيث التقى خلالها بالرئيس مون جيه-إن.

وأعرب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف عن امتنانه لاستنكار كوريا الجنوبية للهجوم وشدد على أهمية استجابة المجتمع الدولي بصوت واحد للحيلولة دون تكرار حدوث ذلك.

المصدر: "يونهاب"