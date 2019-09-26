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بالفيديو.. مادورو يبعث لشعبه رسالة مصورة من الساحة الحمراء

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بالفيديو.. مادورو يبعث لشعبه رسالة مصورة من الساحة الحمراء
RT
نيكولاس مادورو في الساحة الحمراء
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بعث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسالة مصورة من الساحة الحمراء وسط موسكو، خلال زيارته الرسمية إلى روسيا التي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مادورو على "تويتر" في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، وهو محاط بمجموعة من مرافقيه ومستشاريه: "من موسكو، أبعث بتحياتي للشعب الفنزويلي بعد يوم ناجح من العمل الاستثنائي مع الرئيس بوتين. لقد تم التصديق على خريطة التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي بلغ ذروته في العام الجاري لضمان ازدهار السنوات المقبلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد خلال لقائه نظيره الفنزويلي في الكرملين أمس، ثبات موقف روسيا الداعم لكل مؤسسات السلطة الشرعية الفنزويلية والمؤيد للحوار بين الحكومة والمعارضة.

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المصدر: Rt

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