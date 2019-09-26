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أردوغان يلتقي ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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أردوغان يلتقي ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
Reuters Tatyana Zenkovich/Pool via REUTERS
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع للناتو في بروكسل (صورة أرشيفية)
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك أمس الأربعاء في آخر يوم من زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الرئاسة التركية على "تويتر" أن أردوغان حضر حفل استقبال أقامه ترامب، ونشرت صورة للرئيس التركي وزوجته أمينة مع ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا.

وتراقب الأسواق التركية الزيارة عن كثب بحثا عن أي مؤشرات يمكن أن تبدد مخاطر عقوبات أمريكية على أنقرة لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

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وتقول واشنطن إن منظومة "إس-400" لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي، وتشكل تهديدا لبرنامج طائرات "إف-35" التي تنتجها "لوكهيد مارتن" الأمريكية التي تخطط تركيا لشرائها أيضا.

وكان أردوغان قال في حديث لـ"رويترز" في وقت سابق من سبتمبر إنه سيبحث مع ترامب خلال لقائهما في الأمم المتحدة مسألة شراء منظومة صواريخ "باتريوت".

وذكرت محطة "سي إن إن ترك" الثلاثاء أن السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد قدم مؤخرا عرضا عن اتفاق محتمل للتجارة الحرة يتضمن مشاركة تركيا في برنامج "إف-35" وشراء صواريخ "باتريوت".

المصدر: "رويترز"

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