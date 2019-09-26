ترامب يفوض الخارجية حظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى أمريكا

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الخارجية سلطة حظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان.

وكرر البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، اتهامات واشنطن لإيران بدعم الإرهاب، واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة.

وقال ترامب في البيان: "في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي بسبب إقدام ترامب على الانسحاب منفردا من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض عقوبات قاسية لا مثيل لها في التاريخ على طهران تسببت في عرقلة الاقتصاد الإيراني.

المصدر: رويترز