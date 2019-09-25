زيلينسكي ينفي تعرضه للضغط من جانب ترامب خلال اتصال هاتفي في يوليو

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في شهر يوليو المنصرم، كانت "جيدة وطبيعية"، نافيا أن يكون قد تعرض خلالها لأي ضغوط.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد زيلينسكي: "لقد أجرينا محادثة جيدة وعادية.. لم يمارس أحد الضغط".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "جميعكم قرأتم كل شيء بأنفسكم"، مشيرا إلى ما جاء في نسخة محادثة يوليو التي نشرها البيت الأبيض في وقت سابق، معربا عن رغبته في عدم التعليق على المفاوضات مع ترامب والتدخل في "عملية الانتخابات الديمقراطية الأمريكية".

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ونشرت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والتي تسببت في بدء دراسة عزل سيد البيت الأبيض.

وأشار تسجيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الذي أجري يوم 25 يوليو 2019، إلى أن ترامب طلب من زيلينسكي النظر في قضية هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لكنه لم يربط هذا الموضوع بمسألة مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأثارت هذه المكالمة بين ترامب وزيلينسكي ضجة واسعة في الولايات المتحدة بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية تقارير تحدثت عن محاولة الرئيس الأمريكي دفع نظيره الأوكراني لبدء تحقيق بحق هانتر بايدن، وهدده بوقف المساعدات من واشنطن لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا لسيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020.

المصدر: وكالات