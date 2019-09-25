رئيس الوزراء اليوناني يتفق مع أردوغان حول انطلاقة جديدة للمجلس الأعلى للتعاون

اتفق رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول استئناف أنشطة المجلس الأعلى للتعاون اليوناني-التركي، وفقا لبوابة الأخبار اليونانية Newsit.gr.

ونقلت البوابة عن مصادر حكومية يونانية قولها في أعقاب لقاء الزعيمين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن "قرار استئناف أنشطة المجلس الأعلى للتعاون بين اليونان وتركيا، اتخذ على وجه الخصوص، بين كيرياكوس ميتسوتاكيس ورجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما في نيويورك، والذي عقد لمدة ساعة تقريبا في أجواء جيدة ".

ووفقا لنفس المصادر، فقد تمت مناقشة جميع القضايا الرئيسة، من موضوع اللاجئين والمهاجرين إلى مشكلة قبرص، بالإضافة إلى القضايا الثنائية البحتة مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية اليونانية التركية.

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وذكرت المصادر الحكومية أن "اليونان أعربت عن دعمها لقبرص واقتراح رئيس هذا البلد، نيكوس أناستاسياديس، ضمان حصة عادلة لكلا الجانبين في الجزيرة (القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين) من استغلال الثروة الطبيعية لقبرص".

أما بالنسبة لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، فقد تقرر بذل كل جهد ممكن للحد منها على الساحل التركي وفي البحر، حسبما ذكرت المصادر الحكومية اليونانية.

تبعا لذلك، أثار الجانب التركي المشاكل المعروفة التي تهمه فيما يتعلق بالأقلية المسلمة في تراقيا الغربية، وأشار إلى اثنين من وجوه التراث الثقافي العثماني في أثينا وسالونيك.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع "توج بالاتفاق بين الحكومتين حول التعاون الوثيق لخلق مناخ أفضل لصالح الشعبين والاستقرار في المنطقة".

المصدر: تاس