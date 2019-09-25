أول رد فعل لغانتس على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

أكد زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، تمسكه بفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه عارض رفض ارتباط الموضوع بوجود الأحزاب الدينية في الحكومة.

وقال بيني غانتس في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "تحالف "أزرق أبيض" متمسك بفكرة الوحدة، ولكن من وجهة نظرنا، فإن الطريق الصحيح سيكون إجراء مفاوضات بين أكبر حزبين فقط من أجل التوصل إلى اتفاق على المسائل المهمة وطابع الحكومة المستقبلية".

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وأشار غانتس إلى أن إصرار زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو على إجراء مفاوضات نيابة عن تكتل أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، بدلا من إجرائها نيابة عن "الليكود" فقط، عقدت المفاوضات.

وجاء ذلك في أول رد فعل لغانتس على تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لبنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، وذلك بعد فشل المشاورات بين نتنياهو وغانتس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية