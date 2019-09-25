ترامب يأمل في أن يتمكن زيلينسكي من الاتفاق مع بوتين

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في أن يتمكن الزعيمان الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من اللقاء ومناقشة "المشاكل" العالقة بين البلدين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعتقد أن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين يود القيام بشيء ما. آمل حقا أن تتمكن من مقابلة الرئيس بوتين ومناقشة المشاكل. سيكون ذلك إنجازا كبيرا".

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وأضاف: "في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، تمكنت (أوكرانيا في عهد زيلينسكي) من إحراز تقدم معين مع روسيا، وقد تحقق الكثير من التقدم. استمروا في العمل على نفس الطريق!".

وأفاد مصدر دبلوماسي بنيويورك، في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى لقاء قصيرا مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أثناء حفل استقبال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المصدر في الوفد الروسي في حديثه مع وكالة "نوفوستي" إلى أن "اللقاء كان عمليا".

المصدر: وكالات