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الحرس الثوري الإيراني لـ "الأعداء": قدراتنا أكبر مما تتصورونه ولا تفعلوا شيئا يحررها

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني لـ
Reuters Morteza Nikoubazl
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
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صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن قدرات إيران العسكرية "لا يمكن للأعداء أن يتصوروها"، مشيرا إلى أن ما يعرفونه عنها هو "جزء يسير".

وقال سلامي، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، حسبما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية: "إننا في حالة حرب منذ 40 عاما، ونحن نمتلك اليوم قدرات لا يتصورها الأعداء لأن ما يعلمونه عنها يشكل فقط جزءا يسيرا منها".

وأضاف سلامي: "بلغنا اليوم حدود عدم الخشية من العدو... وحينما نوجه الضربة نقول ذلك بشجاعة، ألم نسقط نحن الطائرة الأمريكية المسيرة؟".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "نشعر بالفخر بأننا بلغنا ذلك المستوى من القدرات بحيث أن العدو ينسب إلينا كل عمل معقد".

وحذر سلامي مع ذلك "الأعداء" من عدم فعل أي شيء قد يحرر القدرات الكامنة لإيران، وقال: "عليهم أن يتخذوا القرارات بصورة محسوبة وليس بانفعال كالقرار الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث مؤخرا، حينما أصدرت بيانها الكاذب".

وتابع مشددا: "قدراتنا في خلق الأخطار للعدو كبيرة جدا، لكننا نعتمد سياسة ضبط النفس ولا نسعى لإثارة الفوضى، لكننا نرد على الفوضويين".

المصدر: فارس + وكالات

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