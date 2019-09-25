رئيس كولومبيا يتهم مادورو بـ"دعم الإرهاب" ويتعهد بتقديم "أدلة دامغة"

اتهم الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، من منبر الجمعية العامة الأممية الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بدعم "جماعات إرهابية" تهاجم كولومبيا، وتعهد بتقديم أدلة على ذلك للأمم المتحدة.

وقال دوكي في كلمة أمام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن "حكومتي تمتلك أدلة دامغة وقاطعة تؤكد دعم الديكتاتورية (السلطات الفنزويلية) للجماعات الإجرامية والإرهابية المتاجرة بالمخدرات، التي تنشط في فنزويلا وتحاول شن هجمات على كولومبيا".

وعرض دوكي أثناء كلمته في الأمم المتحدة وثائق، وقال إن "هذا الملف الذي يقع في 128 صفحة يتضمن أدلة على صلات نظام نيكولاس مادورو بعصابات الإرهابيين التي تهاجم الشعب الكولومبي".

وأضاف أن هذا الملف يتضمن أسماء 20 "مجرما"، قال إنهم يقيمون في فنزويلا، ومعطيات عن أماكن وجود 1400 مسلح من عناصر جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة الناشطة داخل كولومبيا مع 207 مواقع تابعة لها في فنزويلا.

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وتضمن الملف أيضا معلومات عن معسكرات تدريب ومدارج إقلاع وهبوط للطائرات المستخدمة لتهريب المخدرات، حسب قول دوكي.

من جهته، وصف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا كلام الرئيس الكولومبي بأنه "مخزي".

يذكر أن كولومبيا كانت اتهمت الحكومة الفنزويلية بدعم الجماعات المتمردة اليسارية الناشطة على أراضيها، والتي تعتبرها كولومبيا جماعات إرهابية.

واتهمت فنزويلا السلطات الكولومبية بالتحضير لتدخل عسكري في فنزويلا.

المصدر: رويترز