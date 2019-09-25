وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية خارج التفاوض

شدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، على أن الجمهورية الإسلامية لن توافق على إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى يخص برنامجها الصاروخي العسكري.

ولفت حاتمي في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، حسب وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، إلى أن الجمهورية الإسلامية بدأت بالعمل على تطوير برنامجها الصاروخي وغيره من مكونات الصناعة الدفاعية إبان حرب الخليج الأولى، عندما شعرت بحاجة استراتيجية إلى الصواريخ.

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وأضاف الوزير أن "إيران، نظرا لموقفها الجغرافي السياسي من جهة وعقائد سلطاتها من جهة أخرى، ستكون دائما معرضة لتهديدات، ولذلك، يعد التطور الدفاعي ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على استقلالها".

وفيما يتعلق بإمكانية أن توافق إيران على فرض قيود على قدراتها الصاروخية ضمن إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال الوزير إن التفاوض مع واشنطن حول القدرات الصاروخية "يشبه إزالة السقف والجدران في المنزل".

وتابع: "بعبارة صريحة، يعتمد العدو على الحد من قدرة الصواريخ للحد من مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة أطماعه وتجاوزاته ومظالمه، وبحمد الله، فإن جميع أركان النظام الإسلامي لديها إجماع على أهمية الارتقاء بالقدرة الدفاعية وخاصة تعزيز القدرات الصاروخية الإيرانية".

المصدر: مهر