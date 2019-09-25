وزير الخارجية البريطاني يتهم إيران بانتهاك القانون الدولي

اتهم وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إيران بأنها تنتهك القانون الدولي، مشيرا مع ذلك إلى أن بريطانيا يمكنها أن تعمل مع طهران لتخفيف التوترات.

وقال راب في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن "سجل إيران فيما يخص احترام الأعراف الأساسية للقانون الدولي محزن، ويصبح سيئا أكثر فأكثر".

وأضاف: "ومع ذلك، نحن الآن لا نزال نأمل بأنه يمكننا العمل مع إيران ومع شركائنا الدوليين على تخفيف حدة التوترات واستعادة الثقة وفتح الطريق أمام إيران نحو الاحترام الدولي".

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وفي وقت سابق، اتهمت بريطانيا إيران بالوقوف وراء استهداف المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" في السعودية. ثم صدر بيان ثلاثي لبريطانيا وألمانيا وفرنسا حمل إيران مسؤولية الهجوم.

ومع ذلك، أكدت الحكومة البريطانية التزامها بالاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

المصدر: رويترز