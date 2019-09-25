الناتو: مقترح روسيا حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى غير واقعي

أكد حلف الناتو أنه تلقى مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول عدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وبعض المناطق الأخرى، لكنه اعتبر أن هذه المبادرة غير واقعية.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم الناتو، أوانا لونغيسكو، بأن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ، تلقى الرسالة التي بعثها بوتين، لكنها أضافت: "أما الحظر على نشر الصواريخ، فسمعنا عن هذا المقترح سابقا، لكنه لا يستحق الثقة لأنه يتجاهل الحقيقة".

وأشارت لونغيسكو إلى أن روسيا نشرت مؤخرا صواريخ من طراز "SSC-8" (تصنيف الناتو لصاروخ "9 إم 729")، زاعمة أن هذه العملية جاءت خرقا لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وتابعت المتحدثة باسم الناتو: "هذا الحظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لا يمثل مقترحا واقعيا طالما لم تتلف روسيا منظومات SSC-8".

وكشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في وقت سابق من الأربعاء، أن بوتين طرح مبادرة جديدة عرض فيها على عشرات الدول في العالم فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وبعض المناطق الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في حلف الناتو يحضر أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قوله إن بوتين بعث في 19 سبتمبر إلى عشرات الدول والمؤسسات الدولية برسالة حول موضوع الصواريخ.

وبين الأطراف التي تسلمت الرسالة، جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، وأمينه العام، ينس ستولتنبرغ، ودول خارج الحلف مثل الصين، علاوة على مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

هذه المبادرة تأتي بعد أن خرجت الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.

وتقول روسيا إن مدى تحليق الصواريخ من طراز "9 إم 729" أقل من 500 كيلومتر، ما يعني أنها غير خاضعة للمعاهدة.

المصدر: وكالات