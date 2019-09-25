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صحفي يكشف هوية وزيرين عربيين التقاهما وزير الخارجية الإسرائيلي في نيويورك

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صحفي يكشف هوية وزيرين عربيين التقاهما وزير الخارجية الإسرائيلي في نيويورك
Reuters LUCAS JACKSON
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كشف الصحافي الإسرائيلي، شمعون آران،  محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر"، هوية الوزيرين العربيين اللذين التقاهما وزير خارجية إسرائيل في نيويورك.

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وكتب آران نقلا عن مصادر مطلعة ترجيحها أن يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل، التقى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا من وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.

وأكد آران في التغريدة أن أي جهة رسمية إسرائيلية أو غيرها لم تؤكد الخبر حتى الآن.

وكان كاتس أعلن أنه اجتمع، أمس الثلاثاء، بوزير خارجية إحدى الدول العربية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تحديد هوية الوزير العربي.

وكتب كاتس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لقاء أول ومثير كان مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني".

وكشف كاتس، أنه "تم الاتفاق على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين".

المصدر: RT

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