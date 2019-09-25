ألمانيا: قيادي في الحزب الديمقراطي المسيحي يدعو للبدء بإجراءات رفع العقوبات عن روسيا

دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية تورينغن شرق ألمانيا، مايك مورينغ، حكومة بلاده إلى رفع العقوبات عن روسيا، وفق ما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء.

ومن الإجراءات التي دعا إلى اتخاذها زميل المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الحزب الديمقراطي المسيحي، إطلاق النواب الألمان إجراءات رفع التقييدات المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، قبل انتهاء مدة صلاحيات التشكيلة الحالية للبرلمان، أي قبل العام 2021.

واقترح مورينغ ربط رفع العقوبات بالوضع في جنوب شرق أوكرانيا حيث "يمكن تحقيق تقدم"، وأضاف: "ما إن اتضح أن الطرفين توصلا إلى حل معقول، سيكون ممكنا التخفيف من شدة العقوبات، وذلك على مراحل، خطوة خطوة".

وبحسب زعيم الحزب في تورينغن فإن سكان المناطق الشرقية من ألمانيا ينتظرون من حكومة ميركل أن تظهر استعدادها للحوار مع روسيا.

وأشارت "بيلد" إلى أن طلب رئيس الحكومة الإقليمية في ولاية ساكسونيا، ميخائيل كريتشمير، (من الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا)، برفع العقوبات عن روسيا أثار في السابق "جدالا حادا" عبر ألمانيا، حيث لقي كريتشمير تأييدا من رئيس وزراء ولاية تورينغن، بودو راميلوف، الذي دعا برلين إلى بناء جسور الحوار مع موسكو وإلغاء التقييدات المفروضة عليها.

المصدر: RT