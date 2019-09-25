ترامب مشتكيا: لم يعامَل رئيس واحد في تاريخ بلدنا بسوء كما عوملت

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن امتعاضه من "المعاملة السيئة" التي يتلقاها من منافسيه السياسيين، مؤكدا أنها المعاملة الأسوأ من بين جميع الرؤساء السابقين للبلاد.

وكتب ترامب في موقع "تويتر": "لم يكن هناك رئيس في تاريخ بلادنا، عومل معاملة سيئة مثلي، الديمقراطيون مشبعون بالكراهية والخوف، هم لا يفعلون شيئا، لا يجب السماح أبدا بحدوث نفس هذا الأمر لرئيس آخر، (إنها) مطاردة الساحرات".

وفي وقت سابق أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ بالنظر في مسألة عزل ترامب على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية.

وفي هذا الصدد، استبعد تقرير أذاعته قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن ينتج عن هذه التحركات عزل الرئيس الأمريكي، موضحا أن هذه العملية تحتاج إلى ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

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من جانبها، اتهمت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، وسائل الإعلام بالبلاد، بالتركيز على "مزاعم" ضغط ترامب على أوكرانيا "لمصالح شخصية" والاحتجاجات ضد الاحتباس الحراري العالمي، بدلا من إعطاء القضايا الأكثر إلحاحا مثل الرواتب والتوظيف والسكن والرفاهية، اهتماما أكبر، واصفة وسائل الإعلام الأمريكية بأنها أصيبت بـ"الجنون المتزامن".

وقال أحد المتحدثين على القناة إن وسائل الإعلام الأمريكية عادت إلى موضوع مساءلة ترامب "بسبب تقارير أحد المخبرين" ودعوة الرئيس لأوكرانيا، "لكن من الناحية العملية لا يوجد شيء يقال عن الاقتصاد.. عدد الوظائف ومستوى الرواتب والنمو الاقتصادي والازدهار هي أوراق رابحة للرئيس. (لكن) الأخبار الإيجابية عن ترامب محظورة.. النساء والأقليات يحصلون على نجاحات كبيرة في سوق العمل، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للولايات المتحدة. لكن لا يكاد أي شخص يتحدث حول هذا الموضوع. من الواضح، أن هناك أمورا أكثر أهمية بكثير من ذلك".

المصدر: RT