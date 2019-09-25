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سجين يتسلم ماريخوانا عبر طائرة مسيرة في الولايات المتحدة (فيديو)

أخبار العالم

سجين يتسلم ماريخوانا عبر طائرة مسيرة في الولايات المتحدة (فيديو)
Screenshot/ Twitter
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظة التي ألقت فيها طائرة مسيرة كمية من المخدرات وهاتفا خلويا داخل أحد سجون ولاية أوهايو بالولايات المتحدة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن اللقطات التي سجلها الفيديو تعود لشهر يوليو المنصرم بسجن مقاطعة "كوياهوغا".

ويظهر المقطع سجينا في ساحة السجن الداخلية وهو يتتبع مسار طائرة الدرون التي ألقت بالمخدرات وهاتف خلوي، قبل أن يلتقطهما من الأرض ويخفيهما داخل قميصه.

وإلى غاية الساعة، لم توجه اتهامات إضافية للسجين، كما لم يتم تحديد الشخص الذي كان يسير الطائرة.

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام أمريكية

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