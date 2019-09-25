صحيفة: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال قوي ضرب باكستان إلى 34 قتيلا و459 جريحا

أفادت صحيفة "Express Tribune" بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر، الذي وقع أمس الثلاثاء في منطقة حدودية بين باكستان والهند، ارتفعت إلى 34 قتيلا و459 جريحا.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن إدارة منطقة ميربور التي تضررت جراء الزلزال أن الحالة الصحية لـ160 جريحا لا تزال حرجة.

وكانت الهزات الأرضة يشعر بها السكان في معظم أراضي شمال وشمال شرق باكستان، بما في ذلك عاصمة البلاد إسلام أباد. أما الهند فلم تتخذ سلطاتها أي إجراءات طارئة في منطقتها الحدودية التي وقع قربها الزلزال.

المصدر: نوفوستي