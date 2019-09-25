 
مباشر

صحيفة: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال قوي ضرب باكستان إلى 34 قتيلا و459 جريحا

أخبار العالم

صحيفة: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال قوي ضرب باكستان إلى 34 قتيلا و459 جريحا
Reuters Akhtar Soomro
عواقب الزلزالا بمدينة ميربور بباكستان، 25 سبتمبر 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg5u

أفادت صحيفة "Express Tribune" بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر، الذي وقع أمس الثلاثاء في منطقة حدودية بين باكستان والهند، ارتفعت إلى 34 قتيلا و459 جريحا.

إقرأ المزيد
قتيل وجرحى إثر زلزال ضرب الحدود بين باكستان والهند
قتيل وجرحى إثر زلزال ضرب الحدود بين باكستان والهند

ونقلت الصحيفة عن إدارة منطقة ميربور التي تضررت جراء الزلزال أن الحالة الصحية لـ160 جريحا لا تزال حرجة.

وكانت الهزات الأرضة يشعر بها السكان في معظم أراضي شمال وشمال شرق باكستان، بما في ذلك عاصمة البلاد إسلام أباد. أما الهند فلم تتخذ سلطاتها أي إجراءات طارئة في منطقتها الحدودية التي وقع قربها الزلزال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كررها عدة مرات.. ما سر مديح ترامب للرئيس المصري؟