مصدر: لافروف أجرى لقاء قصيرا مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في نيويورك

أفاد مصدر دبلوماسي بنيويورك بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى لقاء قصيرا مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أثناء حفل استقبال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وأضاف المصدر في الوفد الروسي في حديثه مع وكالة "نوفوستي" أن "اللقاء كان عمليا".

وشارك هذا الدبلوماسي أيضا في لقاء "ثلاثية أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) على مستوى وزراء الخارجية.

وأفاد بأن لافروف سيجري اليوم الأربعاء أول لقاء له مع نظيره الياباني الجديد، توسيميتسو موتيغي.

ويترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوفد الروسي الرسمي إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يلقي خطابه أمام الجمعية العامة في 27 سبتمبر الجاري.

والتقى لافروف أمس الثلاثاء مع نظيره السعودي، إبراهيم العساف، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض.

المصدر: نوفوستي