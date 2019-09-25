بيونغ يانغ تقترح: "منطقة سلام دولية" بدلا عن "المنطقة منزوعة السلاح"

اقترح رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن تبادر الأمم المتحدة لإنشاء "منطقة سلام دولية" تحل مكان المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

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وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، طلب مون من المجتمع الدولي الالتزام بتحديد منطقة السلام الدولية لتحل محل "المنطقة المنزوعة السلاح"، التي تفصل بين الكوريتين منذ أكثر من 60 عاما، بطول يبلغ 250 كيلومترا.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن "منطقة السلام" هذه ستكون حافزا إضافيا لكيم (زعيم كوريا الشمالية) للتخلي عن الأسلحة النووية، وهو جوهر المحادثات التي استمرت بتقطع لأكثر من عام بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأضاف: "إن إنشاء منطقة سلام دولية يوفر ضمانة مؤسساتية وواقعية لأمن كوريا الشمالية"، لافتا إلى أنه "في الوقت نفسه ستكون كوريا الجنوبية قادرة على كسب السلام الدائم".

وأعرب مون عن أمله في أن تصبح منطقة السلام هذه، التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات، "مقرا لوكالات الأمم المتحدة التي تعنى بحل النزاعات وقضايا البيئة، وأن يتم إدراجها في نهاية المطاف من قبل اليونيسكو على قائمة التراث الإنساني".

وشدد قائلا: "يمكن أن تصبح منطقة سلام دولية بالاسم والمضمون".

المصدر: أ ف ب