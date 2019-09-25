طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإفراج الفوري عن البريطانية - الإيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، وغيرها من مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.

إقرأ المزيد

وقبض على نازانين في أبريل عام 2016 خلال مغادرتها إيران بعد زيارة لأسرتها برفقة طفلتها، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات ووجهت لها تهمة تتعلق بـ"التخطيط لإسقاط الحكومة الإيرانية".

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن جونسون التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك أمس الثلاثاء، وعبر له عن "قلقه العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة والذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة أرامكو (السعودية) للنفط، وشدد على ضرورة وقفه".

وأوضح المتحدث أن جونسون شدد على دعمه للاتفاق النووي الإيراني والحاجة للحوار "الذي يتضمن بحث اتفاق ملحق وشامل".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أنه حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع طهران، في خطوة قد تعمق الأزمة التي يعيشها الاتفاق النووي مع إيران.

وقال جونسون: "أيا كانت الاعتراضات على الاتفاق النووي القديم مع إيران، حان الوقت الآن للمضي قدما وإبرام صفقة جديدة".

ويمر الاتفاق حول برنامج طهران النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران من جهة وكل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، بأزمة كبيرة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الصفقة في 8 مايو 2018.

المصدر: رويترز