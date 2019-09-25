شينزو آبي يصف الهجوم على منشآت النفط السعودية بالجريمة الخسيسة

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات "ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري".

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وفي كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، وصف آبي هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة".

وقال: "إن دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري"، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.

ولم يحدد آبي الجهة التي تعتقد اليابان أنها مسؤولة عن الهجوم. وتتهم السعودية والولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى إيران بالضلوع في الهجوم.

وترتبط اليابان في العادة بعلاقات ودية بإيران، ويسعى آبي لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن أوثق حلفاء طوكيو.

المصدر: رويترز