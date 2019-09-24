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بايدن يدعو الكونغرس لعزل ترامب إن لم يقدم المعلومات المطلوبة

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بايدن يدعو الكونغرس لعزل ترامب إن لم يقدم المعلومات المطلوبة
Reuters BASTIAAN SLABBERS
المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن
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دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، إلى عزل الرئيس، دونالد ترامب، إن لم يلب مطالب الكونغرس بالكشف عن معلومات حول اتصالاته مع القيادة الأوكرانية.

وقال بايدن في بيان له، اليوم الثلاثاء: "في حال واصل دونالد ترامب الاستهزاء بالقانون، فإنه برأيي لن يترك أمام الكونغرس خيارا آخر سوى البدء بالإجراءات لعزله".

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يذكر أن ترامب يواجه اتهامات بتأجيل تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بحجم نحو 400 مليون دولار للضغط على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتفتح السلطات الأوكرانية تحقيقا مع نجل جو بايدن.

واعترف ترامب بتأجيل المساعدات، لكنه نفى ممارسة أي ضغط على أوكرانيا لمصلحته السياسية.

وتعهد ترامب بنشر المحضر الكامل لاتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني، والذي جرى في يوليو الماضي.

المصدر: رويترز

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