بانتظار المساهمات الأوروبية.. ترامب يعلن إرجاء تقديم مساعدات لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترجئ تخصيص الأموال لأوكرانيا حتى تقوم أوروبا ودول أخرى بتقديم مساهماتها.

وقال ترامب، لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة: "سأوقف (تخصيص الأموال) ما لم تساهم أوروبا وغيرها من الدول في مساعدة أوكرانيا​​​.. نعطي الكثير من الأموال وأنا أسأل: على أي أساس؟".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر مدير إدارة البيت الأبيض بالنيابة، ميك مولفاني، بوقف تخصيص المساعدة العسكرية لأوكرانيا مؤقتا، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الفساد في البلاد.

وبحسب المصادر، فقد أمر ترامب مؤقتا بوقف تخصيص نحو 400 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا. ووفقا للمسؤولين، فقد جرى نقل مرسوم الرئيس الأميركي إلى وزارة الخارجية والبنتاغون في منتصف يوليو، قبل نحو أسبوع من إجراء ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتقول المصادر إن "مخاوف" ترامب بشأن الحاجة إلى تخصيص الأموال كانت السبب وراء هذا القرار، وأراد دراسة ما إذا كان ينبغي إنفاق هذه الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لأحد المصادر، فإن المخاوف من "الفساد الكبير في أوكرانيا" أثرت على قرار الرئيس الأميركي.

المصدر: وكالات