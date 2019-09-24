ميركل: رفع العقوبات عن إيران قبل المفاوضات أمر غير واقعي

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها سترحب بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن رفع العقوبات عن طهران قبل المفاوضات أمر غير واقعي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي لها على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "سأرحب بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إن حصلت، لكن الأمر لن يعمل بهذه الطريقة، أي رفع العقوبات أولا وإجراء مفاوضات بعد ذلك. أعتقد أن هذا غير واقعي".

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وكانت ميركل قد بحثت مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، مستقبل الاتفاق النووي والأوضاع في المنطقة.

وقبل ذلك، التقت المستشارة الألمانية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبحثت معه الملف الإيراني.

من جهته، أعلن الرئيس الإيراني عن استعداده لمناقشة تغييرات أو تعديلات صغيرة على الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات