ميركل تناقش مع ترامب النزاع مع إيران والقضايا التجارية

ناقشت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية النزاع مع إيران.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبيرت: "على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقت المستشارة (أنغيلا) ميركل، مع الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب. وخلال اللقاء، دار الحديث عن النزاع مع إيران وكذلك حول المسائل المتعلقة بالتجارة".

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن ميركل تعتزم مباشرة بعد اللقاء مع ترامب أن تلتقي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وبدأ اليوم 24 سبتمبر، الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويستمر حتى يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي