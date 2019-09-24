 
مباشر
عاجل
الجبير: السعودية ستدرس جميع الخيارات بينها العسكرية بعد انتهاء التحقيق في هجوم "أرامكو"

ميركل تناقش مع ترامب النزاع مع إيران والقضايا التجارية

أخبار العالم

ميركل تناقش مع ترامب النزاع مع إيران والقضايا التجارية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg2o

ناقشت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية النزاع مع إيران.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبيرت: "على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقت المستشارة (أنغيلا) ميركل، مع الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب. وخلال اللقاء، دار الحديث عن النزاع مع إيران وكذلك حول المسائل المتعلقة بالتجارة".

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن ميركل تعتزم مباشرة بعد اللقاء مع ترامب أن تلتقي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وبدأ اليوم 24 سبتمبر، الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويستمر حتى يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!