ترامب: لا نريد نزاعا مع أحد ونحن في موقف قوي تجاه إيران

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع أحد، لكنه تعهد بحماية مصالحها مهما كان الأمر، معتبرا أن بلاده في موقف قوي تجاه إيران.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع أي دولة أخرى، نريد السلام والتعاون والمنفعة المتبادلة مع الجميع. لكنني لن أفشل أبدا في حماية المصالح الأمريكية".

وأشار ترامب إلى أن بلاده "في موقف قوي جدا تجاه إيران"، مضيفا: "أعتقد أنهم يريدون فعل شيء وهذا سيكون تصرفا ذكيا من قبلهم".

وانطلقت أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية، الثلاثاء، تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية وإسرائيل، من جهة أخرى.

وفي خطوة عمقت الخلافات بين الطرفين، أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية موجعة عليها، متهمة إياها بالسعي للحصول على سلاح نووي ودعم الإرهاب في المنطقة، فيما وصفت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات بالباطلة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وزاد التصعيد في الأيام الأخيرة بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم استهدف منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" النفطية أسفر عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي، واتهمت واشنطن والرياض السلطات الإيرانية بالوقوف وراء هذه العملية.

المصدر: وكالات