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قتيل وجرحى إثر زلزال ضرب الحدود بين باكستان والهند

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قتيل وجرحى إثر زلزال ضرب الحدود بين باكستان والهند
Reuters Danish Ismail
باكستان، أرشيف
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أفاد مسؤول باكستاني بمصرع شخص وإصابة آخرين جراء زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وقع اليوم الثلاثاء شمال البلاد.

وقال نائب المفوض لمنطقة ميربور بباكستان، راجا قيصر، في حديثه مع قناة "Geo TV": "توجد هناك تقارير حول أضرار مادية. وهذا كل ما نعرفه حتى الآن. ويمكنني تأكيد مصرع امرأة واحدة وجرح عدد من الأشخاص".

من جهتها، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية بالهند أن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر وقع، اليوم الثلاثاء، في أراضي باكستان بالقرب من الحدود مع الهند.

وأضافت أنه تم تسجيل مركز الزلزال على بعد 173 كيلومترا شمال غربي مدينة لاهور.

وكتب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الهند أنهم شعروا بالهزات الأرضية.

وأضافت الدائرة أن المعلومات حول الدمار ووقوع إصابات ليست موجودة حتى الآن. كما ليس من المعروف فيما إذا اتخذت السلطات الهندية أي إجراءات طارئة بسبب الزلزال.

المصدر: رويترز + نوفوستي

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