قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن قرار المحكمة العليا، عرقل مساعيه للحصول على صفقة للبريكست، مشددا في المقابل على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال جونسون للصحفيين في نيويورك "بما أن القانون قائم حاليًا ، فإن المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ما قد يكون الشيء المثير بالنسبة لنا الآن هو الحصول على صفقة جيدة".

وأضاف: "في ظل القانون، نغادر في 31 أكتوبر، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق وأعتقد أن ما يريده الشعب في البلاد هو أن نرى البرلمانيين يجتمعون معا ويعملون من أجل المصلحة الوطنية لإنجاز هذا الشيء وهذا هو ما سنفعله".

وأعلنت المحكمة البريطانية العليا اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق البرلمان البريطاني، الذي اتخذه جونسون، غير قانوني.

وقضت المحكمة العليا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية باقية ولم يتم تعليق عملها.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من جونسون، أنه لن يستقيل من منصبه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

المصدر: "رويترز"