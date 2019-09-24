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مسؤولون أتراك يحتفلون باليوم الوطني للسعودية

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مسؤولون أتراك يحتفلون باليوم الوطني للسعودية
مسؤولون أتراك يحضرون حفلا لسفارة الرياض بأنقرة بمناسبة اليوم الوطني للسعودية
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شارك وزراء أتراك ومسؤولون سابقون في الدولة بحفل أقامه السفير السعودي في أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

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ومن بين الحضور وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باك دميرلي، ووزير الطاقة السابق، تنر يلدز، ورئيس حزب الوحدة الكبرى التركي، مصطفى دستجي، والعديد من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في أنقرة.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال وزير الزراعة التركي إن بلاده "تشارك رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ونحن على استعداد لتقديم جميع أنواع الدعم لتحقيق هذا الهدف".

وأشار الوزير التركي إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لتعزيز علاقاتها مع السعودية، مشددا على أن التحديات الأخيرة التي تواجه كلا البلدين والمنطقة ينبغي أن تعزز علاقاتهما أكثر في كافة المجالات.

وتطرق إلى أهمية تعزيز علاقات البلدين، خصوصا في المجال الاقتصادي.

المصدر: وكالات

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