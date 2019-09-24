أطلقت السلطات اليونانية سراح اللبناني البالغ عمره 65 عاما، الذي تم احتجازه في 19 سبتمبر الجاري في جزيرة ميكونوس اليونانية بطلب من الشرطة الألمانية بتهمة اختطاف طائرة عام 1985.

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وأفادت وزارة حماية المواطنين اليونانية بإجرائها للتحقيق بحق المحتجز. وجاء في بيان صدر عنها أن ممثلين لبنانيين أبلغوا السفارة اليونانية في بيروت بأن المعتقل هو صحفي لبناني معروف وأن سبب اعتقاله يعود إلى تطابق اسمه مع اسم المطلوب فعلا. وقبل ذلك أرسلت الشرطة اليونانية إلى ألمانيا بصمات الأصابع والوثائق الشخصية للبناني المحتجز.

وأبلغت السلطات الألمانية الشرطة اليونانية، أمس الاثنين، بأن النيابة الألمانية لن تطلب تسليم هذا اللبناني، إذ لا يمكن تحديد هويته، ومن الممكن إطلاق سراحه. وفورا بعد ذلك قررت محكمة الاستئناف اليونانية لمنطقة بحر إيجة بإطلاق سراح اللبناني المحتجز.

وأضاف البيان أن إطلاق سراح المواطن اللبناني تم في الساعة 22:45 مساء الاثنين، ويعيش حاليا في فندق على حساب السلطات اليونانية.

يشار إلى أن الشخص المطلوب متهم بالإرهاب، خاصة القرصنة الجوية واختطاف الناس في الفترة ما بين 1985 و1987. إذ اختطفت مجموعة من الإرهابيين في 14 يونيو عام 1985 طائرة "بوينغ 727" تابعة لشركة "Trans World Airlines" كانت في طريقها من أثينا إلى روما. وأجبر الخاطفون قائد الطائرة على تحويل رحلتها إلى بيروت، وطالبوا بإطلاق سراح عدة مئات من المعتقلين من السجون الإسرائيلية واللبنانية الجنوبية (المحتلة آنذاك). وكانوا يحتجزون 8 أشخاص من أفراد الطاقم و145 راكبا على مدى 17 يوما. وأسفر هذا العمل الإرهابي عن مقتل عسكري أمريكي. وكان من بين الرهائن المغني المعروف الراحل، ديميس روسوس.

المصدر: نوفوستي