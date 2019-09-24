قائد الأركان الإيرانية يشيد بفضائل "الدفاع المقدس" في أربع دول عربية

قال قائد الأركان الإيرانية، محمد باقري، إن أي اعتداء علينا سيكون بانتظاره ما حدث للطائرة الأمريكية المسيرة وناقلة النفط البريطانية، وإن هزيمة العدو وأسر جنوده ستكون نتيجة أي حرب.

واتهم قائد الأركان الإيرانية، في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، السعودية والإمارات بالوقوف "على رأس الدول المتآمرة على إيران".

وأشار باقري إلى أن إيران لا تكن العداء لدول الجوار، مضيفا أن السعودية والإمارات ضلتا طريقهما في المنطقة.

وأوضح أنه ينبغي على السعودية والإمارات أن تعملا إلى جانب إيران للحفاظ على أمن المنطقة، مؤكدا أن ضمان أمن المنطقة يكون عبر التعاون بين دول المنطقة.

وتعليقا على الحرب في اليمن قال باقري إن من فضائل "الدفاع المقدس" (الحرب الإيرانية-العراقية)، استهداف اليمنيين لمنشآت النفط السعودية على بعد أكثر من ألف كيلومتر، مشيرا إلى أن اليمنيين توصلوا لقدرات تمكنهم من إسقاط طائرات العدو.

وقال باقري إن نجاح العراقيين في محاربة الإرهاب من خلال فتوى المرجعية الدينية وتشكيل قوات الحشد الشعبي هو من فضائل الدفاع المقدس.

كما تطرق باقري إلى الأزمة السورية، موضحا أن "صمود سوريا لثماني سنوات في وجه الإرهاب هو نموذج مأخوذ من سنوات الدفاع المقدس"، مضيفا أن استقرار لبنان والهدوء الذي يعيشه من فضائل الدفاع المقدس أيضا.

المصدر: RT