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ترامب يرغب بمساعدة الهند وباكستان بشأن كشمير

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ترامب يرغب بمساعدة الهند وباكستان بشأن كشمير
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في نيويورك
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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تلتقي الهند وباكستان لحل خلافاتهما بشأن إقليم كشمير المضطرب.

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وقال ترامب أمس الاثنين خلال لقائه برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "إذا كان يمكنني المساعدة فإني أود فعل ذلك.. أريد أن يلقى الجميع معاملة جيدة".

وعاود ترامب التأكيد لخان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على استعداده للوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير.

وإقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة هو بؤرة توتر بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا. وتحكم كل منهما جزءا من الإقليم، بينما تطالبان بالسيادة عليه كاملا، وخاضتا اثنتين من حروبهما الثلاث بشأنه.

من جهته، أبلغ خان الرئيس الأمريكي بأن إقليم كشمير يواجه أزمة إنسانية مع وجود الملايين تحت الحصار. وطالبه أن يناشد رئيس وزراء الهند مودي لرفع الحصار، محذرا من إن الأزمة قد تتفاقم.

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وحث عمران خان الرئيس ترامب على استخدام النفوذ الأمريكي للمساعدة في إنهاء "حصار" الهند للإقليم.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة والهند تخططان لإجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة في تاريخ علاقاتهما، في شهر نوفمبر المقبل، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

المصدر: رويترز

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