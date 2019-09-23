حزب العمال البريطاني: سنجري استفتاء ثانيا حول "بريكست" إن فزنا بالانتخابات

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه سيجري استفتاء ثانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال فاز في الانتخابات البرلمانية.

وقال البرلماني كير ستارمر، الذي يعتبر وزير الدولة لشؤون "بريكست" في "حكومة الظل" التابعة للمعارضة، إن "الحكومة المستقبلية لحزب العمال ستصدر تشريعا بشأن الاستفتاء فورا بعد وصولها إلى الحكم، وستجري ذلك الاستفتاء خلال 6 أشهر".

وجاء ذلك خلال مؤتمر سنوي لحزب العمال البريطاني، يعقد في مدينة برايتون جنوب البلاد.

وصوت أعضاء الحزب، اليوم الاثنين، لصالح موقف زعيم الحزب جيريمي كوربين، الداعي إلى إجراء انتخابات أولا، ثم تحديد موقف الحزب بشأن ما إذا سيدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه خلال استفتاء مستقبلي.

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ومن المتوقع أيضا أن يصوت أعضاء الحزب على ما إذا سيكون مع أو ضد "بريكست" خلال انتخابات عامة.

يذكر أن الانتخابات العامة قد تجري في بريطانيا قبل نهاية العام الجاري، حيث لا يزال الغموض يكتنف مصير مباحثات رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة جديدة بشأن شروط "بريكست"، علما بأن البرلمان أصدر تشريعا يمنع الخروج من الاتحاد بدون صفقة.

أما حزب العمال، فلا يزال أعضاؤه منقسمين بين مؤيد ومعارض للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وواجه كوربين انتقادات بسبب موقفه "الغامض" تجاه "بريكست"، حيث يعتقد منتقدوه بأن هذا "الغموض" تسبب بتراجع شعبية الحزب.

وكان كوربين قد صرح بأنه سيعقد مؤتمرا خاصا للحزب لتحديد الموقف بشأن "بريكست"، وسيخضع لأي قرار يتخذه الحزب.

المصدر: رويترز