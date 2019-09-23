ترامب: تعزيز قواتنا في بولندا غير مرتبط بروسيا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره البولندي، أنجيه دودا، إعلانا للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وبولندا، وأوضح سيد البيت الأبيض أن هذا التطور لا يتعلق بروسيا.

وينص هذا الاتفاق على زيادة عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في بولندا لألف شخص على الأقل ليصل هذا العدد إلى 4.5 آلاف، إضافة إلى بناء السلطات البولندية قواعد لاحتضان القوات من الولايات المتحدة.

وفي تصريح أدلى به خلال اللقاء مع دودا، قال ترامب إن الولايات المتحدة وبولندا ستتعاونان في مجالات مختلفة، وأوضح: "سنقوم على الأرجح بنقل عسكريينا إلى بولندا من أماكن أخرى في أوروبا وليس إرسال قوات اجديدة".

كما نفى الرئيس الأمريكي أن يكون تعزيز القوة العسكرية للولايات المتحدة مرتبطا بالعلاقات مع روسيا، قائلا: "لا، لا أعتقد ذلك على الإطلاق".

وكان من المخطط أن يتم التوقيع على إعلان التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وبولندا في أوائل سبتمبر الحالي خلال الزيارة المرتقبة لترامب، لكن الرئيس الأمريكي أجلها في حينه.

وسبق أن أعربت روسيا مرارا عن قلقها من نشر الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية في بلدان شرق أوروبا، مشيرة إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية لدول الناتو قرب الحدود الروسية يمثل تهديدا لأمن البلاد.

المصدر: وكالات