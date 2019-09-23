إيران تعلن الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية "Stena Impero"

أعلنت إيران، مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية "Stena Impero"، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني منذ أكثر من شهرين، مشيرة إلى أن السفينة يمكنها مغادرة البلاد.

وقال السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الآن بإمكان ناقلة النفط Stena Impero، التي تبحر تحت علم بريطانيا، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقها، مغادرة إيران بحرية".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي: "بإمكان ناقلة النفط البريطانية الإبحار متى تشاء وخيار إبحارها يعود إلى قبطانها".

وأفاد ربيعي باستكمال الإجراءات القانونية، مضيفا أنه "تمت تهيئة الأرضية لإطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية".

واحتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلة "Stena Impero" التابعة لشركة "Stena Bulk" السويدية والتي كانت تبحر تحت العلم البريطاني، في مياه مضيق هرمز، يوم 19 يوليو الماضي، متهمة السفينة بـ "انتهاك قوانين الملاحة الدولية".

وجاء احتجاز الناقلة البريطانية وطاقمها المكون من 23 شخصا بعد أسبوعين من توقيف ناقلة النفط الإيرانية "Grace 1" على يد مشاة البحرية البريطانية في جبل طارق، ليتم إطلاق سراح السفينة في سبتمبر الحالي.

المصدر: وكالات