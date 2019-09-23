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شرطي أفغاني يطلق النار على عسكريين أجانب في مطار قندهار

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شرطي أفغاني يطلق النار على عسكريين أجانب في مطار قندهار
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رجال أمن قرب مطار قندهار
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أطلق شرطي أفغاني النار على عسكريين أجانب في مطار مدينة قندهار جنوب البلاد، حسبما أفادت قناة "أريانا" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين.

ونقلت القناة عن مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته أن المهاجم قتل في تبادل لإطلاق النار مع العسكريين.

وأشارت "أريانا" إلى عدم ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا في صفوف القوات الأجنبية، فيما قال مسؤولون أمنيون محليون إن لا معلومات لديهم حول الحادث، فيما أوردت تقارير أن بوابة المطار أغلقت إثر الهجوم.

ولم تصدر بعثة "الدعم الحازم" التي تقودها قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أي تعليق على الحادث.

المصدر: ariananews.af

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