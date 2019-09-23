ظريف يؤكد إمكانية لقاء إيراني أمريكي ضمن صيغة 5+1 "بشروط"

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلاده لعودة الولايات المتحدة إلى مشاورات سداسية بشأن الملف النووي، لكنه جدد عدم استعداد طهران للقاء ثنائي مع الأمريكيين.

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وخلال إفطار عمل أقيم للصحفيين قبيل افتتاح أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ظريف: "لم نتسلم طلب لقاء (من الولايات المتحدة) هذه المرة، كما أننا أشرنا بوضوح إلى أن هذا الطلب بحد ذاته لن يفيد بشيء". وتابع: "هناك شروط معينة يجب تنفيذها وحينها سيكون ممكنا لقاء ضمن صيغة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا)، على أي مستوى، لكن ليس بصورة لقاء ثنائي".

المصدر: تاس