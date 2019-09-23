روسيا تأمل ألا تكون هناك ضرورة لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الهجوم على أرامكو

لم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، احتمال عقد جلسة لمجلس الأمن حول هجوم أرامكو السعودية، ولكنه عبر في الوقت ذاته عن أمله بعدم عقد مثل هذه الجلسة.

إقرأ المزيد

وقال نيبينزيا في حديثه لوكالة تاس الروسية عشية انطلاق عمل الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا استبعاد أي شيء. توجد لدى أعضاء مجلس الأمن، مثلما لدى كل أعضاء الأمم المتحدة، إمكانية لتقديم مبادرة حول عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول موضوع أو آخر".

وأضاف: "لا يمكنني القول فيما إذا من الممكن أن يعقد هذا الاجتماع أم لا. آمل بأنه لن يحدث هناك أي شيء طارئ سيدفعنا لإجراء هذه الجلسة".

المصدر: تاس