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روسيا تأمل ألا تكون هناك ضرورة لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الهجوم على أرامكو

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روسيا تأمل ألا تكون هناك ضرورة لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الهجوم على أرامكو
Sputnik Nancy Sissel
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أرشيف
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لم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، احتمال عقد جلسة لمجلس الأمن حول هجوم أرامكو السعودية، ولكنه عبر في الوقت ذاته عن أمله بعدم عقد مثل هذه الجلسة.

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وقال نيبينزيا في حديثه لوكالة تاس الروسية عشية انطلاق عمل الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا استبعاد أي شيء. توجد لدى أعضاء مجلس الأمن، مثلما لدى كل أعضاء الأمم المتحدة، إمكانية لتقديم مبادرة حول عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول موضوع أو آخر".

وأضاف: "لا يمكنني القول فيما إذا من الممكن أن يعقد هذا الاجتماع أم لا. آمل بأنه لن يحدث هناك أي شيء طارئ سيدفعنا لإجراء هذه الجلسة".

المصدر: تاس

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