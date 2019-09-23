أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن رفضها لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بشأن اتهام طهران بالمسؤولية عن هجوم "أرامكو".

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وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية، عباس موسوي: "على الحكومة البريطانية إياقف بيع السلاح المدمر إلى السعودية وإخلاء مسؤوليتها من ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني، بدلا من بذل المزيد من الجهود غير المثمرة ضد إيران".

وأكد موسوي رفض طهران لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن احتمال ضلوع طهران بالمسؤولية عن الهجوم على منشآت نفط شرق السعودية

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردا على رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق اليوم، حيث قال إنه "من المرجح جدا" أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية.

المصدر: RT