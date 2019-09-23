رئيس باكستان: إذا اندلعت الحرب فسيكون تأثيرها مدمرا على الهند

صرّح رئيس باكستان، عارف علوي، أن بلاده جاهزة لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها.

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وتطرق علوي في حديث لوفد إعلامي تركي، إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند مع اشتداد التوتر في إقليم كشمير: "إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك.. تأثير الحرب سيكون كارثيا على اقتصاد الهند وشعبها".

ولفت في هذا السياق إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية (التي يملك البلدان ترسانة منها)، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الأمم المتحدة لم تعقد أي اجتماع بشـأن كشمير منذ عام 1972، كما أن نيودلهي ترفض الحوار مع إسلام آباد حول المسألة، وتعتبرها شأنا داخليا.

ورأى الرئيس الباكستاني أن الهند على الرغم من أنها حققت تطورا في الجانبين الاقتصادي والعسكري، لكنها فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع جيرانها.

وكانت الأوضاع توترت بين الجارتين اللدودتين منذ أن أعلنت نيودلهي في 5 أغسطس الماضي إلغاء المادة 370 من الدستور، التي يتمتع بموجبها إقليم "جامو وكشمير" باستقلال ذاتي منذ أكثر من نصف قرن.

المصدر: الأناضول