ليندسي غراهام: لا غنى عن تركيا في عدم السماح للأسد بالحسم العسكري

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تأكيده أهمية تركيا لبلاده في سوريا وفي سائر المنطقة، مشيرا أيضا إلى ضرورة عودة أنقرة إلى برنامج مقاتلات "إف-35".

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وعبّر السيناتور الجمهوري عن تفائله بإقامة علاقة استراتيجية أكثر عمقا مع تركيا، كاشفا أنه بحث مع الرئيس التركي خلال لقائهما في وقت سابق بنيويورك برنامج طائرات "إف-35" والمستجدات في سوريا.



وشدد غراهام في هذا السياق على أهمية عودة تركيا إلى برنامج مشاركة أنقرة في إنتاج مقاتلات "إف-35"، وكذلك إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

ولفت السيناتور الجمهوري إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن أنقرة في "الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، ومحاربة تنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا، وعدم السماح للرئيس السوري بشار الأسد "بالحسم العسكري على الأرض".

المصدر: الأناضول