الولايات المتحدة.. تجمع نادر من نوعه لإظهار دعم لزعيم أجنبي بحضور ترامب

وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الأحد أمام تجمع بتكساس، نادر من نوعه لإظهار دعم لزعيم أجنبي على الأرض الأمريكية، بحضور 50 ألف شخص.

إقرأ المزيد

ووصف ترامب هذا التجمع بأنه "فعالية تاريخية رائعة" بينما حياه الحضور، وهم أمريكيون من أصل هندي، بحفاوة بالغة وقاطعوا كلمته بالتصفيق عدة مرات لإبداء التأييد له.

وفي كلمته، التي ألقاها باللغة الهندية، قال ناريندرا مودي إنه يكافح من أجل "نقل البلد إلى آفاق جديدة.. الكلمة السائدة اليوم في الهند هي التنمية".

ويمنح هذا الحشد مودي، القومي الذي يواجه انتقادات دولية بسبب حملته على منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان، الفرصة لتقوية علاقاته مع الأمريكيين من أصل هندي.

وارتدى مؤيدون مبتهجون كافة أشكال الملابس ابتداء من الساري الهندي المزخرف وحتى قبعات رعاة البقر المزينة بالعلمين الأمريكي والهندي.

وهذه المرة الأولى التي يخاطب فيها مودي حشدا ضخما في الولايات المتحدة التي يقطنها نحو 4 ملايين أمريكي من أصل هندي، منهم نحو 300 ألف في هيوستين ودالاس المجاورة، وفقا لتحليل أعده مركز بيو للأبحاث عن بيانات تعداد السكان في الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة الزعيم الهندي مودي لتكساس قبيل إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز