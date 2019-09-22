طهران: روحاني سيلتقي في نيويورك ماكرون وجونسون وآبي وغوتيريش

أعلنت طهران أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيجري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لقاءين مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون.

وقال نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني، برويز إسماعيلي، في تصريح تلفزيوني أدلى به مساء اليوم الأحد: "لقاءات الرئيس، التي تم إقرار عقدها حتى هذه اللحظة، تشمل الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، وكذلك زعماء فرنسا وبريطانيا واليابان (شينزو آبي)".

ومن المتوقع أن يغادر روحاني إلى نيويورك الأمريكية يوم الاثنين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنطلق يوم الثلاثاء، تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية تصاعد الخلافات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية وإسرائيل، من جهة أخرى.

ومن المخطط أن يشارك الوفد الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة في الوقت الذي تحدثت فيه بعض وسائل الإعلام عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي، لخفض وتيرة التوتر بين بلديهما، والذي يشهد تصعيدا مستمرا منذ انسحاب الولايات المتحدة في 8 مايو 2018، بقرار لترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات اقتصادية موجعة عليها.

المصدر: وكالات