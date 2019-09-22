"الأورومتوسطي" يدين تجريد كاتبة من جائزة ألمانية بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

دان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان قرار هيئة التحكيم لجائزة نيللي ساكس الألمانية الأدبية، تجريد الروائية كاميلا شمسي من جائزتها بسبب دعمها للحركة المقاطعة لإسرائيل "بي دي إس".

ونشر المرصد تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها أن "قرار هيئة التحكيم لجائزة نيللي ساكس سحب الجائزة من الروائية، كاميلا شمسي، يعتبر سابقة خطيرة واعتداء جسيما على حرية التعبير في ألمانيا وباقي أنحاء العالم".

The decision of the #NellySachs Prize jury to withdraw author Kamila Shamsie’s a will set a dangerous precedent of a serious assault on free speech in #Germany and other parts of the world.



Press Release: https://t.co/krp7tiQrPlpic.twitter.com/NTs4KPMIjM — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) 21 сентября 2019 г.

من جهتها، دانت شمسي، وهي روائية بريطانية باكستانية، القرار، وقالت إنها شعرت بالحزن بسبب خضوع هيئة التحكيم للضغوط، مضيفة أن سحب جائزة من كاتبة تمارس حرية ضميرها وحرية التعبير يعتبر "أمرا محزنا للغاية".

جدير بالذكر أن جائزة "نيللي ساكس" هي جائزة تمنح كل سنتين لكاتب يحرص على نشر التسامح والاحترام والمصالحة، وينال الفائز بها 16500 دولار.

المصدر: "تويتر" + وكالات