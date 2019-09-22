توقيف 10 سوريين بزي فريق رياضي وبجوازات سفر أوكرانية مزورة في مطار أثينا

كشفت الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، عن توقيف 10 مهاجرين سوريين كانوا يرتدون زي فريق كرة طائرة في مطار أثينا، أثناء محاولتهم السفر إلى سويسرا.

إقرأ المزيد

وحمل المهاجرون العشرة كرات وحقائب متشابهة حتى يعطوا الانطباع بأنهم لاعبوا فريق كرة طائرة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد فحص أوراقهم في مطار "إلفثيريوس فينيزيلوس".

وأكدت الشرطة أن المهاجرين الذين دخلوا التراب اليوناني بطريقة غير شرعية كانوا يريدون التوجه إلى زيوريخ من خلال جوازات سفر أوكرانية مزورة.

يذكر أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 26 ألفا و600 طالب لجوء يوجدون حاليا في جزر ليزبوس، وشيوس وساموس اليونانية.

المصدر: "لوفيغارو"