تركيا توجه "رسالة تحذير" للولايات المتحدة (بالفيديو)

وجهت الرئاسة التركية "رسالة تحذير" للولايات المتحددة من خطر منظمة الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة وأنصاره إرهابيين وتتهمه بتدبير محاولة انقلاب 2016.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مخاطبا الشعب الأمريكي عبر رسالة باللغة الإنجليزية نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، وأرفقها بمقطع فيديو: "أيها الأمريكيون الأعزاء! إذا كنتم تعتقدون أن منظمة غولن الإرهابية مشكلة تركيا وحدها فأنتم مخطئون".

وأضاف ألطون: "هذه المنظمة الشريرة تعتبر من أكبر مشكلاتكم منذ أن بدأت الاستيلاء على الضرائب التي تدفعونها، احذروا فهم في كل مكان".

Dear Americans, you are very wrong if you believe Fetullah Gülen’s cult is only Turkey’s problem.



It is very much yours since his sinister cult embezzles American tax payers moneys. #BewaretheyareEverywherepic.twitter.com/mBFEIHKx2r — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 22 сентября 2019 г.

واتهمت تركيا عبر شريط فيديو غولن، الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ومنظمته المعروفة باسم "خدمة"، بإدارة شبكة "إجرامية" منتشرة بأرجاء العالم لتنفيذ أجندة سياسية "خبيثة"، والوقوف وراء محاولة الانقلاب على السلطة في تركيا ليلة 15 إلى 16 تموز 2016، وقتل مدنيين وقصفت البرلمان والسعي إلى اغتيال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وزعم الفيديو أن أنشطة المنظمة لا تقتصر على تركيا، وأن شبكتها في الولايات المتحدة أكبر "مما هو متخيل".

ورفضت الولايات المتحدة في وقت سابق مرارا طلبات تركيا بتسليمها غولن، معتبرة أن أدلة أنقرة على تورطه في محاولة الانقلاب غير كافية.

المصدر: الأناضول + وكالات