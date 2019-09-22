بومبيو: مهمتنا تجنب حرب مع إيران لكن ردع قوة الشر مسؤولية للعالم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجنب حرب مع إيران، مشددا على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بأكمله على سلوك طهران "المزعزعة للاستقرار".

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وذكر بومبيو اليوم الأحد في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" أن الهجوم الأخير على شركة "أرامكو" السعودية (والذي تلقي واشنطن والرياض اللوم فيه على طهران) هو "المثال الأخير لجهود إيران المستمرة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط"، قائلا: "العالم بأكلمه يفهم أن إيران لاعب رديء وقوة شر في المنطقة".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن الزعماء الذين يصلون نيويورك للمشاركة في الدورة المقبلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، "سيتحدون بغية التصدي لذلك وإقناع القيادة الإيرانية بأن هذا السلوك غير مقبول".

وتابع: "العالم يتحمل المسؤولية عن الرد على أعمال الحرب من قبل دولة بحق أخرى والتي حصلت في السعودية الأسبوع الماضي".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ترى مهمتها في تفادي حرب، لافتا إلى أن قرار البنتاغون إرسال قوات إضافية إلى السعودية والإمارات ردا على هجوم "أرامكو" يأتي بهدف "الدفاع والردع".

بومبيو: لا داعي للإصغاء إلى كلام ظريف!

كما علق بومبيو على تصريحات نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول حتمية نشوب حرب كبيرة في المنطقة في حال توجيه الولايات المتحدة أو السعودية ضربات إلى إيران.

وقال الوزير الأمريكي: "لا أفهم لماذا يصغي أحد ما إلى كلام ظريف، فهو لا علاقة له ببلورة سياسة إيران الخارجية ويكذب باستمرار".

وتابع أن الولايات المتحدة تعمل ما في وسعها لتزويد السعودية والإمارات بأحدث وسائل الدفاع، وأن الإدارة الأمريكية "ستتخذ ما يلزم" في حال عدم موافقة طهران على تغيير سلوكها، قائلا: "إذا استمرت جهود الردع في الفشل فإنني على قناعة أيضا بأن الرئيس (دونالد) ترامب سيواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية".

المصدر: وكالات